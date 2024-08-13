Erbakan’dan AKP’ye ‘siyasi şantaj’ tepkisi: ‘Yükselişimizi asla durduramayacak’

Yayınlanma: 13.08.2024 - 18:27

Güncelleme: 13.08.2024 - 18:40

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, başka partilerden 15 belediye başkanı, 2 milletvekilinin AKP’ye katılacağını söyledi.

Bu açıklamanın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan sert bir çıkış geldi.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Erbakan, şunları söyledi:

“31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz'den seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadır.

İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimiz’den seçilen Belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler.

Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir.

Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimiz’in yükselişini asla durduramayacaktır.”