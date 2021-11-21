Erbakan’dan iktidara sert eleştiri

21 Kasım 2021 Pazar, 18:52

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, partisi tarafından Trabzon’da düzenlenen sandık müşahitleri toplantısına katıldı.

Partililere seslenen Fatih Erbakan, eski genel başkan Necmettin Erbakan’ın geçmişte Trabzon’da yaşadığını anımsatarak, “Çocukluk yıllarında yaşadığı ev ve okuduğu okul hala duruyor. Çocukluğumuzdan itibaren Erbakan hocamızın Trabzon’da çocukluk yıllarını ve Trabzon’la ilgili pek çok anısını dinledik. Trabzon aslında Erbakan hocamızın şehri, dolayısıyla bizim de şehrimiz. Adeta memleketimiz” dedi.

AYASOFYA CAMİİ AÇIKLAMASI



Erbakan, hükümetin bazı politikalarını olumlu bulduklarını söyleyerek “Doğruyu rakibimiz de yapsa, iktidar da yapsa tebrik ederiz dedik. Ülke aleyhine olacak yanlışlar yapıldığı zaman da kimseden korkmadan yanlışları dile getirdik. Mevcut iktidarın yaptığı iyi şeyler hiç mi yok derseniz, evet var. Askeri vesayetin büyük ölçüde ortadan kaldırılması, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını çekmesi, Ayasofya Camiinin 86 yıllık hasret ve esaretin sonunda yeniden cami olarak ibadete açılması, Kıbrıs konusunda geç de olsa hükümetin bizim durduğumuz noktayla paralel noktaya gelmesinden dolayı teşekkür ettik” diye konuştu.

"15 TEMMUZ İLE NE ALAKASI VAR?"



Hükümetin, yapılan yatırımlar konusunda tasarruflu davranmadığını kaydeden Erbakan, “13 şehir hastanesini 55 şehir hastanesi parasına yaptırmanızın Gezi olayları, e-muhtıra, 17-25 Aralık ile ne alakası var? Yılda 4 milyon araç geçen Çanakkaledeki köprüye 16 milyon araç geçiş garantisi vermenizin 15 Temmuz ile ne alakası var?” ifadelerinde bulundu.

FAİZ ELEŞTİRİSİ

“Faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız” diyen Erbakan, “Milli görüş hareketi birinci 40 yılda ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdi, 200den fazla sanayi tesisinin temelini attı. İkinci 40 yılda milli görüş, yeniden gelecek ve 81 ilimize 639 Refah projesiyle bu ülkeyi yeniden kalkındıracak. Milli görüş birinci 40 yılda havuz sistemiyle kamu iktisadi teşekküllerini faiz ödemekten kurtardı. İkinci 40 yılda da gelecek ve faizleri sıfırlayarak 83 milyonu faiz batağından kurtaracağız” diye konuştu.