Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Şener "Erbakan haklı çıktı" deyip anlattı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 13:58

Bir dönem başbakan yardımcılığı da yapan eski AKP’li şimdiki CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kanal 42 TV’de Ali Ayata’nın sorularını yanıtlayan Şener, eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “İslam tarihinin en karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır.” dedi.

Şener konuşmasının devamında, “Erbakan Hoca ‘Bunlar İsrail'e asker oldular demiştir.’ Çıkan sonuca göre Erbakan'ın o gün söyledikleri bugün doğru çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Şener’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Sayın Erdoğan’ın uyguladığı orta doğu politikalarıyla nedeniyle hep kazanan açık söylüyorum İsrail’dir. Bir Ural tepelerini yutmuştur iki Kudüs’ü bölünmeksizin bir başkent olarak ilan etmiştir ve uluslararası tanıma başta ABD olmak üzere başlamıştır gittikçe yaygınlaşacağı da anlaşılıyor.

Bağırmaya çağırmaya bakmayın olan bitene bakın. Sonra Gazze açıklarından Gazze’den gözle görülecek mesafeden doğal gaz çıkarıyor. Akdeniz’de biz Suriye ile kapışırken o gaz ve petrol yataklarının peşinde koşuyor. Yani bunlar az maliyetler değil ki sonra İslam dünyasının bu dönemde çektiği acıyı ne Moğol istilalarında çekmiştir İslam dünyası ne haçlı seferlerinde istilasında çekmiştir. En karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Milyonlarca insan ölmüş çocukların masumiyeti kalmamış evler barklar her taraf tarumar olmuş kadınlar köle pazarlarında satılmış Müslümanlar Müslümanların şerrinden kurtulmak için Hristiyan ülkelere sığınmak için akidenizde elverişsiz botlarla Avrupa’ya geçmek için uğraşırken akidenize gömülmüşler Akdeniz mezarları olmuştur. Ne büyük bir acıdır. Bu acıların kaynağı ne politikalar İslamidir diyebilir misin?

"ERBAKAN HOCA SÖYLERDİ..."

Erbakan hoca söylerdi bunlar İsrail’e asker oldular. Çıkan sonuca bakıyorum teşhisi o günden koymuş. Söyledikleri bugün doğru çıkıyor. Genel geçmişe doğru ne oldu bitti diye ayrıntılara boğulduğun zaman göremezsin. Ayrıntılarla kamuoyunu boğmaya çalışıyor. Bu er doğanın Ortadoğu politikaları nedeniyle Türkiye ne kazandı diye hesap yap. Bir de İsrail ne kazandı diye hesap yapın. Bir de İslam dünyası ne kaybetti diye hesap yapın o zaman göreceksiniz ki gerçekten tam bir İsrail politikası bu kadar net. Şimdi bu politikalara ben mecliste niye oy vereceğim elbette hayır vereceğim. Yanlış politikalar her yaptığı yanlış.”