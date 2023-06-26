Erbakan’ın ‘çocuk evliliği’ sözleri tekrar gündeme geldi: ‘Rızası geçerlidir’

Yayınlanma: 26.06.2023 - 12:11

Güncelleme: 26.06.2023 - 12:13

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan'ın 20 Mayıs 2020 tarihinde Biz10 TV adlı bir Youtube kanalında Zeynep Uzun'a yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Erbakan’ın tartışma yaratan skandal açıklaması şu şekilde:

"Anadolu'da yıllardan beri ebelerimiz 14, 15, 16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 14 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir, yüzyıllarca Anadolu'da böyle olmuş.”

Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer alan Erbakan’ın ‘çocuk evliliklerine’ yönelik yaptığı ve yeniden gündem olan açıklamasına siyasilerden tepki gecikmedi.

“ÇOCUKLARLA NASIL CİNSEL İLİŞKİ DİYE YOL ARAYANLAR MECLİS SIRALARINDA”

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sert tepki göstererek, "Karşımızdaki, çocuklara yönelen gerçek tehdit budur. Yemeyip içmeyip çocuklarla cinsel ilişki nasıl kurulur diye yol arayanlar meclis sıralarına Erdoğan tarafından yerleştirildi. Biz bu korkunç tehdide karşı mücadeleyi büyütmek ve sosyal demokrat bir siyaset örmek zorundayız" dedi.

Karşımızdaki, çocuklara yönelen gerçek tehdit budur. Yemeyip içmeyip çocuklarla cinsel ilişki nasıl kurulur diye yol arayanlar meclis sıralarına Erdoğan tarafından yerleştirildi.



Biz bu korkunç tehdide karşı mücadeleyi büyütmek ve sosyal demokrat bir siyaset örmek zorundayız. pic.twitter.com/XDXADYQfQz — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) June 25, 2023

“ELE VERİR TALKIMI, KENDİ YER SALKIMI”

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkasının kızları için 14 yaşında evlenebilir diyen Fatih Erbakan,"sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna ne cevap vermiş birlikte seyredelim. Ele verir talkımı,kendi yer salkımı."

Başkasının kızları için 14 yaşında evlenebilir diyen Fatih Erbakan,"sizin kızınız 14 -15 yaşında evlenmek istese ne yaparsınız?" sorusuna ne cevap vermiş birlikte seyredelim.

Ele verir talkımı,kendi yer salkımı. pic.twitter.com/RPD0WoYt6q — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) June 26, 2023

KENDİ KIZLARININ YÜKSEK LİSANSTAN SONRA EVLENMELERİNİ İSTİYOR

Enginyurt’un atıf yaptığı Erbakan’ın söz konusu açıklaması ise şu şekilde:

“İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim. İnfaz düzenlemesinde binlerce kişi olarak ifade ediliyor... Erken yaşta evlilik yapmış, anne baba rızası var.”

Erbakan daha önce medyayı, LGBT'yi ve kadınları hedefe almış, pandemi döneminde ise aşı karşıtı sözleriyle gündeme oturmuştu.