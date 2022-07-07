Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 21:31

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Son olarak, Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş insanı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz’ün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Erdal Acar’ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi.

79 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK SORGUSU DEVAM EDİYOR

Bugün adliyeye sevk edilen 79 şüphelinin ise savcılıktaki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 savcı görevlendirildi.