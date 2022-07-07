Sarallar'ın eğlence mekanını bastığı anlar ortaya çıktı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:37

'Sarallar' diye bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş insanı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suç örgütüne yönelik suçlamalar arasında, şüphelilerin bazı turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları iddiası yer alıyor.

Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar üyelerinin bir eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından da kavga ettikleri görülüyor.