Erdek’te şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

6.12.2025 12:01:00
İHA
Balıkesir’in Erdek ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Usame Sarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Usame Sarı’yı başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde yapılan genç, durumunun ağır olması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlattı. Sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu kesinlik kazanmazken, Sarı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Erdek

