Erdek’te 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:56

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:56

Erdek’e bağlı Atatürk Mahallesi, Mustafa Çavuş Sokak’taki ikamette dedesinin yanında bulunan Osman Tuğra Sevgin (12) adlı çocuk 5’inci kattan aşağı düştü.

Ağır yaralanan Osman Tuğra Sevgin, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken hayatını kaybetti.

Osman Tuğra Sevgin’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.