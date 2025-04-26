Erdek'te feribot seferleri iptal edildi!
Marmara RoRo şirketi, 27 ve 28 Nisan tarihlerinde bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara RoRo'dan yapılan açıklamaya göre; 27 Nisan 2025 tarihinde Erdek'ten saat 17.00 ve 23.00, Tekirdağ'dan saat 16.00, 17.00, 21.00 ve 23.00, Marmara Adası'ndan saat 19.30 ve 19.40, Avşa Adası'ndan saat 18.50 ve 20.20, Saraylar'dan ise saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da yapılması planlanan seferler iptal edildi.
28 Nisan Pazartesi günü yapılması planlanan seferlerin ise, tamamının iptal edildiği bildirildi.
Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişikliği ve iade işlemleriyle ilgili olarak müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.
Etiketler: #Avşa Adası #Erdek #Marmara Adası #Sefer
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