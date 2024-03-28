Erdek’te zeytinliğin içindeki evde yangın çıktı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir evde yangın çıktı. Meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:53
Erdek’te zeytinliğin içindeki evde yangın çıktı
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Erdek ilçesine bağlı, Atatürk Mahallesi, Kızarandere Caddesi, Oduncu Yolu Üstü Aktaş Mevki’nde, Z.B. adlı vatandaşa ait zeytinliğin içinde yer alan evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, vakit kaybetmeden İtfaiye ekiplerine haber verildi. Çok geçmeden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaralanma ya da can kaybı medyana gelmezken evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


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