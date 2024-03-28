Tokat'ta korkutan yangın... Faciadan dönüldü!
Niksar ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması ve alevlerin diğer evlere sıçramaması ise, olası bir faciayı önledi.
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyünde meydana gelen olayda, Cemal Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine köye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin tamamen kapladığı yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ve alevlerin diğer evlere sıçramaması ise, olası bir faciayı önlemiş oldu.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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