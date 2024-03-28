Son Dakika... Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar var!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:57

Esenyurt’ta 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangına ekipler müdahale ederken binada mahsur kalan yurttaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...