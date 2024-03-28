Son Dakika... Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar var!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. İçeride mahsur kalan yurttaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.
Esenyurt’ta 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangına ekipler müdahale ederken binada mahsur kalan yurttaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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