Son Dakika... Esenyurt’ta 5 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalanlar var!

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. İçeride mahsur kalan yurttaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:52
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Esenyurt’ta 5 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangına ekipler müdahale ederken binada mahsur kalan yurttaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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