Erdoğan, 2023 seçimlerindeki milletvekili adaylarını belirleyecek

24 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Millet İttifakı’nın yakaladığı ivme karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri için harekete geçti. AKP kulislerinde uzun süredir “partinin oyunun Erdoğan’ın şahsi oyundan düşük olduğu ve 2023’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nı kazansa bile partinin Meclis çoğunluğunu kaybedebileceği ihtimali” konuşuluyor.

HEDEF KÜSKÜNLER

Milletvekillerinin parti yöneticilerine de sahadaki izlenimlerini aktardıkları belirtiliyor. Ekonomik göstergeler nedeniyle “daha önce AKP’ye gönül vermiş ancak küskün ve kırgın yüzde 10’luk bir tabanın bulunduğunun” altı çizilirken Erdoğan’ın da “AKP’nin Meclis çoğunluğunu muhalefete kaptırma olasılığına karşı önlem aldığına, 2023 seçimlerinde ‘işini şansa bırakmayacağı’ ve milletvekilleri listesini bizzat kendisinin belirleyeceğine” dikkat çekiliyor.

KİMLİK DEĞİL İSİM

AKP’de, partinin yüksek market fiyatları ve elektrik faturalarındaki artış gibi nedenlerle sıkıntı yaşadığı da konuşuluyor. Bu nedenle “partiye olan güvenin önceki yıllara göre azaldığı” belirtilirken Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde bu kez “partiyi değil, aday olacak isimleri ön planda tutacağının” altı çiziliyor. Bu nedenle AKP’den milletvekili olacak adayların “illerdeki itibarı, eğitimi, yaşı ve mesleki deneyimi, o ildeki halk tarafından benimsenip benimsenmediği” gibi kriterlere bakılacağına da dikkat çekiliyor.

ERDOĞAN VEKİLLERİNİ BEĞENMİYOR

AKP’de, Erdoğan’ın son dönem milletvekillerinin “Meclis’teki çalışmaları ve yaptıkları açıklamalardan da memnun olmadığı” ifade ediliyor. AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın ekonomideki sıkıntılar üzerine “CHP’yi suçlaması” ve “Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP’de” şeklindeki sözlerinin kamuoyunda çokça tartışılmasına da “Erdoğan’ın kızdığı ve milletvekillerinden yapacakları konuşmalarda dikkatli olmalarını istediği” kaydediliyor.