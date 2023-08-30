Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 14:20
Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Saray'da tebrikleri kabul etti.

Tebrik töreninde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi.

Saray'ın ana bina girişinde düzenlenen törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.


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