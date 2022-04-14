Erdoğan, 4 yıl sonra Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti. Erdoğan'ı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici karşıladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti. Erdoğan'ı Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici karşıladı.
Ziyaret, Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu. İki ismin yapacağı görüşmede güncel gelişmeleri, 2023 seçimlerini ve seçim yasasını ele almaları bekleniyor.
Erdoğan, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Tarafların görüşme sonrasında açıklama yapması beklenmiyor.
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