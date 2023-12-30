Yandaş sendikaya market kıyağı

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nın “Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar” hükmüne karşın iktidara yakınlığıyla bilinen Sağlık-Sen’in ticari faaliyetlerde bulunması dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00
Yandaş sendikaya market kıyağı
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Söz konusu sendikanın, “Sağlık-Sen Market Gaziantep’te açılıyor” ve “Sağlık-Sen Taksi Hizmetinizde” şeklinde reklamlar yaparak kamu görevlileri sendikalarının yasaklanan eylemleri kapsamında ticari faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Yasa ile yasaklanan ticari faaliyetlerin, yaptıkları kontrollerle sabit hale geldiğini kaydeden Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur, “Sendikamızca, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı nezdinde başvurularda bulunduk” dedi. 

‘GÖZ YUMMAYACAĞIZ’

Uğur, “Başvurularda, Sağlık-Sen’in yasaları aykırı olarak market açması ve taksi işletmesi yönündeki eylemlerinin sonlandırılması için gerekli girişimlerde bulunulması, söz konusu eylemlerde bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari ve cezai sürecin başlatılmasını talep ettik. Hukuka aykırı tüm eylemlerin karşısında olan sendikamız, hiçbir kişi ve kurumun hukuka aykırı eylemlerine göz yummamaya, hukuka aykırı eylemleri daima yetkili mercilere şikâyet etmeye, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek” ifadelerini kullandı.


Sağlık-Sen Genel Sağlık-İş Derya Uğur

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