Erdoğan AKP'nin kalesinde: Meydan boş kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya'da Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı projesinin açılış törenine katıldı. AKP'nin kalelerinden biri olarak görülen Konya'daki törene katılımın düşük olması ise dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 17:31
Erdoğan AKP'nin kalesinde: Meydan boş kaldı
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı projesinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açılış törenine katıldığı alandan gelen görüntüler ise dikkat çekti. Görüntülerde, AKP'nin Mart 2019'daki seçimlerde yüzde 70,53 oy aldığı Konya'da törene katılımın düşük olması dikkat çekti.

İşte o görüntüler:

KONUŞMASINDA TTB'Yİ HEDEF ALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında töreninde konuştu. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) TURKOVAC aşısının üretim sürecine ilişkin belirsizliklere dikkat çekmesine tepki gösteren Erdoğan, Tabipler Birliği'ni hedef aldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler