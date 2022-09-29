Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar’ demişti: Mansur Yavaş’tan yanıt geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde 'yol' isteyen yurttaşa "Onu Ankara Belediye Başkanı yapar" demişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan'a yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 09:26
Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanı'na söylersiniz o yapar’ demişti: Mansur Yavaş’tan yanıt geldi
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nindeki konuşmasında yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Öte yandan Erdoğan konuşmasında "Bu hastane bu noktaya geldi ama şu anda natamam. Peki buranın eksiği ne?" sözlerine bir yurttaş "Yol" cevabını verdi.

"Yol" cevabı karşısında Erdoğan, “Bir dur bir dur. Onu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na söylersiniz o yapar. Merak etme onu da Ulaştırma Bakanı’mız yapacak” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Bu sözlere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından cevap verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Etlik Şehir Hastanesi'ne yapılan bir yolun görselini paylaşarak  "Günlerdir planlı sürdürdüğümüz çalışma tamamlanınca her zaman olduğu gibi maliyetini de pankartla hemşehrilerimize duyuracağız" ifadelerini kullandı.


Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan Ankara Etlik Şehir Hastanesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler