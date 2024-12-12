Erdoğan Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti: Görüşme Esenboğa'da

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Esenboğa Havalimanı'nda bir araya geldi.

Erdoğan Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti: Görüşme Esenboğa'da
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AA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 22:12

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Zirvede Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

 

 

 


Etiketler: #abd dışişleri bakanı #Erdoğan #Antony Blinken

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