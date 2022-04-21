Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftarda konuşuyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Çalışanlarıyla İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, açıklamalarında 3600 ek gösterge meselesinin yıl bitmeden neticelendirilmesi konusunda kararlı olduklarını ve sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin yasanın bayramdan sonra kanunlaşacağını söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
- Milletimiz sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacak.
- Muhalefetin engellemek için uğraşttığı tesisler dünya örnek alınan kurumlar haline dönüştü.
- Salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisini inşasını tamamlayarak büyük bir hizmete adım attık.
- Yerli aşımız Turkovac dünyada milyonlarca kişiye şifa oluyor.
- Salgına karşı son 2 yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi zaferle taçlandırmaya kararlıyız.
- Uzmanlar tabloyu pandemi değil, endemi diye tanımlıyor. Bilim Kurulu'ndan alınan yeni kararları paylaşacağız.
- Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
- 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmeye kararlıyız.
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