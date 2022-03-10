Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

10 Mart 2022 Perşembe, 22:22

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Ankara'ya geldi. Çalışma yemeğinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi 3 saat 45 dakika sürdü. İletişim Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Çalışma yemeğinde bir araya gelen iki liderin görüşmesi 3 saat 45 dakika sürdü."

İKİ LİDER ENERJİ İŞBİRLİĞİ, ERMENİSTAN-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ VE UKRAYNA KONULARINI ELE ALDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre iki lider enerji işbirliği, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ve Rusya-Ukrayna arasındaki durum hakkında konuştular. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

"Taraflar, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanması ve iki ülke parlamentosunda bu belgenin onaylanması ile Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin ittifak temelinde daha fazla geliştiğini vurguladılar. Çatışma sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Cumhurbaşkanları Zengezur Koridoru'nun açılmasının önemine, bölge için oluşturduğu beklentiler ve bu bağlamda Kars-Nahçıvan demiryolu inşasına da değindiler."

“KARDEŞ ÜLKE VE AVRUPA'YA GAZ ARZININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN ARTTIRILMASI”

"10 Kasım 2020'de imzalanan Üçlü Bildirge'nin tüm hükümlerinin Ermenistan tarafından uygulanmasının önemi vurgulandı ve Türk-Ermeni heyetleri arasındaki temaslar ele alındı.

Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki enerji işbirliği, Güney Gaz Koridoru'nun başarılı bir şekilde işletilmesi, kardeş ülke ve Avrupa'ya gaz arzının Türkiye üzerinden arttırılması ve Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının inşası da ele alındı."

"ALİYEV, ERDOĞAN'I AZERBAYCAN'A DAVET ETTİ"

“Ukrayna'daki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan cumhurbaşkanları, iki ülkenin de yaptığı üzere, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın bir an önce sona erdirilmesi yönündeki çabalarına övgüde bulundu.

Taraflar Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini memnuniyetle karşıladılar. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Azerbaycan'a davet etti.”