Erdoğan bir kez daha TÜSİAD'ı hedef aldı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 20:52

TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde TÜSİAD hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"EY TÜSİAD..."

Erdoğan, "Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere nasıl direndiysek bunlara karşı da direneceğiz. Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Siz tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın" demişti.

TEKRAR HEDEF ALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda TÜSİAD'ı yeniden hedef aldı.

Erdoğan, açıklamasında "Türkiye burada, Türkiye çökmedi ya. Ey TÜSİAD, bak Türkiye nerede? Siz hala bu iktidarını nasıl indiririz bunu hesabını yapıyorsunuz? Utanmadan Bay Kemal ile erken seçim tartışmaları yapıyorsunuz? Bunlar rüyadır rüya Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.



