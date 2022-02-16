Erdoğan: Bu kadar müjdeler verdik alkış yok

Kabine Toplantısı sonrası konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 22:15
Erdoğan: Bu kadar müjdeler verdik alkış yok
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Erdoğan, enerji fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, artışın sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını söyledi ve Türkiye'nin en uygun fiyatlardan hizmet veren ülkelerden olduğunu savundu.

"BU KADAR MÜJDELER VERDİK ALKIŞ YOK"

Erdoğan, konuşmasının ardından salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” diye sitem etti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi.

Bazı isimlerin alkışlamak için ellerindeki dosyaları ve çantaları bıraktığı görüldü.


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