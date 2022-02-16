Erdoğan: Bu kadar müjdeler verdik alkış yok
Kabine Toplantısı sonrası konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Erdoğan, enerji fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, artışın sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını söyledi ve Türkiye'nin en uygun fiyatlardan hizmet veren ülkelerden olduğunu savundu.
"BU KADAR MÜJDELER VERDİK ALKIŞ YOK"
Erdoğan, konuşmasının ardından salondakilere “Bu kadar müjdeler verdik alkış yok” diye sitem etti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salondakilerden alkış geldi.
Bazı isimlerin alkışlamak için ellerindeki dosyaları ve çantaları bıraktığı görüldü.
İlgili Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fatura tepkisi: 'Milletimiz yüzüstü bırakılmıştır'
- Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'elektrik' göndermesi
- Son Dakika: Erdoğan: KDV indirimini yansıtmayan firmalara yaptırım uygulanacak
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Almanya: 'Omicron dalgasında zirveyi geride bıraktık'
- Kanada’da ayrımcılığın sembolü Jack heykeli yıkıldı
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Kaşlara uygulanan boyalara dikkat!
- Vücuttaki 'ani kasılmalara' dikkat: Habercisi olabilir!
- 'Yalnızlık' demans riskini artırıyor
- 'Günde bir fincan kahve koronavirüs riskini azaltabilir'
- Çocukluk çağı kanserlerine dikkat!
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı