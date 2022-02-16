Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'elektrik' göndermesi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 21:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından fahiş elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik ve doğalgaz faturalarını Avrupa ülkeleriyle kıyaslayan Erdoğan, "Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir, hem de oldukça yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde doğal gaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Şimdi elektrik ve doğal gaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu sunmak istiyorum" demişti.

ERDOĞAN'IN 2016'DAKİ SÖZLERİNE GÖNDERME

Erdoğan 2016'daki bir konuşmasında, ekonomik gidişatla ilgili, "Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL'ye dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız? Gelin bunu yapın. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-2008'de de yaptılar, o zaman ne dedim? Teğet geçecek, dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek" demişti.

"ZAMANINDA BAZI ŞEYLER DÜNYANIN AKSİNE BİZİ “TEĞET” GEÇERKEN BÖBÜRLENDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, elektrik faturalarının yüksek olmasıyla ilgili "dünyada da böyle" ifadelerine tepki göstererek; "Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “TEĞET” geçerken böbürlendik. TEĞET geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “TEĞET” geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını “Dünyada da böyle” diyerek normalleştiriyoruz. TEĞET geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız."