Erdoğan, Budapeşte'deki temaslarının ardından yurda döndü

Yayınlanma: 07.11.2024 - 23:07

Güncelleme: 07.11.2024 - 23:09

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeş’te Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde Puskas Arena Stadyumu'nda düzenlenen zirve sonrasında liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Burada çekilen aile fotoğrafındaki liderler arasında; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Hollanda Başbakanı Dick Schoof yer aldı. Erdoğan aile fotoğrafı çekilirken Orban ve Macron ile sohbet etti.

ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti. Erdoğan, Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.

ERDOĞAN, METTE FREDERIKSEN İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Danimarka ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği’nin güçlendirilmesi için birlik üyesi ülkelerden adım beklendiğini, bunun Avrupa Birliği’ne güç katacağını belirtti. Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan’da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail’e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarının ardından yurda döndü.