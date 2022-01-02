Erdoğan çağırdı: AKP'de seçim hareketliliği
AKP'li milletvekilleri, 5 Ocak Çarşamba günü kahvaltı programında bir araya geliyor. Toplantıda vekiller, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a iletecek ve 2023 seçimleri öncesi yol haritası çizilecek.
2022 yılına girilmesiyle birlikte siyaset hareketli günler yaşamaya başladı.
AA'nın aktardığına göre; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta AKP milletvekilleriyle bir araya geleceği toplantıda 2023 seçimlerine ilişkin yol haritasını belirleyecek.
AKP'li milletvekilleri ile en son 2021 yılının Temmuz ayında gruplar halinde bir araya gelen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılara yeni yılda da devam ediyor.
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AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kahvaltılı toplantıda bir grup milletvekili ile görüşecek. Toplantıda, milletvekillerinin illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a iletmesi bekleniyor.
YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritası da çizilecek. Ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak Meclis'in çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü de İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.
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