Erdoğan da AFAD'ı işaret etti ama anlamadıkları şey... Bırakın gönül rahatlığıyla destek olsunlar

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:13

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 17:32

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler, 10 ilde yıkıcı etki yarattı. On binlerce insanın hayatı olumsuz etkilendi, binlerce insan yaşamını yitirdi, on binlercesi yaralandı. AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirileri de Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Haluk Levent’in yöneticisi olduğu AHBAP Derneği de depremzedelere yardım için olağanüstü çalışma yürütüyor. Ancak Levent, son günlerde iktidara yakın kesimin hedefinde. Ünlü sanatçı, köklü devlet kurumlarını "itibarsızlaştırma çalışmasıyla" suçlanıyor.

İKTİDARA YAKIN KESİM HEDEF ALDI

AKP Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Berk Can Doğan geçen günlerde yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için çalışan Haluk Levent’i hedef alarak “On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım" diye yazdı. MHP'li Birol Gür ise mesajında, "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle uğursuz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı açıklamada nakdi yardımlar için AFAD'ı işaret etti. Erdoğan, "Bölgede en büyük problem dışarıdan gelen araçların yol açtığı trafik. Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması tereddütleri önleyecektir. İnsanlarımızın AFAD'a yardımlarının her kuruşu deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını yapıyoruz. Kira yardımını özellikle yapacağız. Yağmacılık yapanlara da, bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Yurttaşlar, geçmiş Sayıştay raporlarında ortaya konduğu üzere, AFAD'ın yardımlarda şeffaf olmadığını düşünüyor. Yaptıkları bağışların doğru şekilde kullanılmayacağından endişe eden Türk halkı, eli kolu bağlı beklemek yerine alternatif kurumlara yöneliyor. Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan AHBAP da bu kurumların başında geliyor.