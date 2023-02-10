Haluk Levent 'Tek bir cümle istiyorum' diyerek çağrı yaptı: 'Aranızda beni gerçekten seven varsa...'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:50

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:04

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede OHAL ilan edilirken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Depremin ilk anlarından bu yana, sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent de ekibiyle depremzedelerin yardımı için seferber oldu.

Yıkımın hafifletilmesi ve depremzedelere yardımın daha hızlı ulaştırılması için kampanya başlatan Levent, zaman zaman sosyal medyadan da deprem bölgesinden son durumu aktarıyor.

Bu süreçte, AFAD ekiplerinin koordine olamadığı ve bazı bölgelere yardımların ya hiç gidemediği ya da geç gittiği eleştirileri de gündem olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Son olarak Levent, sosyal medyada AFAD ve AHBAP’ın yarıştırılmasına, karşı karşıya getirilmesine tepki gösterdi.

“Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum” diyen Levent, “Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!” dedi.

Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! Afad da bizim Ahbap da! Tek cümle istiyorum! Afad da bizim Ahbap da!”