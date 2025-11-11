Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.11.2025 16:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Erdoğan'dan düşen askeri kargo uçağı için açıklama: 'İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız, Allah şehitlerimize rahmet eylesin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili "İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'dan kalkan C130 askeri kargo uçağı Gürcistan’da düştü. Açıklamada, "Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır" denildi. 

Düşen uçakla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğam, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmanın sonunda konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düşen uçağa ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

"Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: RESMİ KURUMLARI DİKKATE ALIN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran kargo uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Duran şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

