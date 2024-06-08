Erdoğan, Danimarka Başbakanı'na yapılan saldırıyı kınadı

Yayınlanma: 08.06.2024 - 18:12

Güncelleme: 08.06.2024 - 18:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen için sosyal medya hesabından kınama ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında 'Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan'a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerine yer verildi.