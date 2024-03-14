Erdoğan Muharrem İnce hakkındaki şikâyetinden vazgeçti: 'Görülen lüzum üzerine...'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şikâyetinden vazgeçti.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:34
Erdoğan Muharrem İnce hakkındaki şikâyetinden vazgeçti: 'Görülen lüzum üzerine...'
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Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na Muharrem İnce hakkındaki şikâyetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sundu.

"GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE..."

Bugün görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okudu.

Dilekçenin açıklama kısmında, ''Muharrem İnce'nin 07 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca işbu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur. Mahkemece katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur'' ifadelerine yer verildi.

Mahkeme başkanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın sunduğu dilekçe ile şikayetten vazgeçildiğini belirtirken, duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.


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