Muharrem İnce'den iktidara... 'Kurtulmak lazım'

Seçim çalışmaları kapsamında geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Beceriksiz bir iktidar var. Doları bir buçuk liradan aldı, bugün ise dolar 35 liraya yaklaştı. Topraklarımız mülteci dolu. Bu iktidardan kurtulmak lazım” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:10
Muharrem İnce'den iktidara... 'Kurtulmak lazım'
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Artvin’in Arhavi ilçesine geldi.

Belediye Başkanı aday tanıtım toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan İnce, "Türkiye’de 22 yıllık bir iktidar var ve bu iktidar halkı korkutuyor. Dediği laf belli 'bize oy vermezseniz hizmet gelmez'. Bir de muhalefet var ve onlar da korkutuyor; 'oyları bölerseniz AKP gelir' diye. Biz mecbur muyuz iki tane yola? Biz üçüncü yoluz. Onun için korkuyla milleti korkutarak oyları zorla alamazsınız" diye konuştu. 

"BÜTÜN PARTİLERİ KAPATALIM İKİ TANE PARTİ YARIŞSIN"

Muharrem İnce şunları söyledi:

"Ben ilk 1986 yılında geldim ve Borçka’da 3 yıl öğretmenlik yaptım. İlk maaşımı Artvin’den kazandım ve ilk belediyeyi de Artvin’den alıp ilkleri yapacağız. 1986 yılında buraya geldiğimde İstanbul’da ne var ise Arhavi’de o vardı, ama bugün arkadaşlara sorduğumda, bunun artık olmadığını ve çok geri kaldığını söylüyorlar. Tabii Türkiye’de 22 yıllık bir iktidar var ve bu iktidar halkı korkutuyor. Dediği laf belli 'bize oy vermezseniz hizmet gelmez'. Bir de muhalefet var ve onlar da korkutuyor; 'oyları bölerseniz AKP gelir' diye. Biz mecbur muyuz iki tane yola? Biz üçüncü yoluz. Onun için korkuyla milleti korkutarak oyları zorla alamazsınız. Siyasi partinin amacı nedir, oy almaktır. O zaman biz bütün partileri kapatalım iki tane parti kalsın ve onlar yarışsınlar. Öyle bir dünya yok. Şimdi biz Arhavi’de de yarışacağız, Kemalpaşa’da da yarışacağız, Ardanuç’ta da yarışacağız.

"BECERİKSİZ BİR İKTİDAR VAR"

Beceriksiz bir iktidar var. Doları bir buçuk liradan aldı, bugün ise dolar 35 liraya yaklaştı, topraklarımız mülteci dolu. Bu iktidardan kurtulmak lazım ve ama bu muhalefet de şundan çıkmalı 'herkes çıksın kenara sadece biz aday göstereceğiz, bizi destekleyin.' Yok böyle bir dünya. O zaman siz çekilin siz bizi destekleyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve benim için Artvin’in farklı bir yeri vardır. Az önce dere ıslahının olduğu yerden geçtik. Yangınlar ve seller bizim kaderimiz olmamalı. Türkiye bir deprem bölgesinde ve kentleşmeyi düzgün yapmaz isen selle karşılaşırsın, uçak almaz isen ormanların yanar. Türkiye bu afetlerden çok çekmiş bir ülke ne yazık ki onun için buna hazırlıklı olmalıyız."


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