Erdoğan: Dünya işsizlik tehdidiyle kıvranırken biz istihdam, ihracatımızla emin adımlarla ilerliyoruz

02 Nisan 2022 Cumartesi, 21:10

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yaptı.

İftarın ardından açıklama yapan Erdoğan, Covid-19 salgını hakkında, “Hamdolsun artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan def ettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durup, gündemimizden çıkarmış olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Erdoğan, “Her ikisiyle yakın siyasi, ekonomik, tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarfediyoruz. Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her türlü müsibet gelir” dedi.

Ekonomik krize ilişkin de konuşan Erdoğan, “Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidinin sarsıntısıyla kıvranırken hamdolsun biz istihdam, ihracatımızla emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

"MİLLETİMİZLE BİRLİKTE ÜZERİMİZDE OYNANAN OYUNLARI BİRER BİRER BOZDUK"



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Mübarek ayın, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 2020 yılından beri Ramazan aylarını koronavirüs salgının gölgesinde biraz da buruk bir şekilde geçirdik. Hamdolsun artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan def ettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durup, gündemimizden çıkarmış olmayı hedefliyoruz.





Bugünkü Ramazan ayında Karadeniz'de cereyan eden savaş ortamında karşıladık. Her ikisiyle yakın siyasi, ekonomik, tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarfediyoruz.





Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her türlü müsibet gelir. Türkiye özellikle son 10 yıldır güneyinde ve kuzeyinde sergileyen senaryoların hepsine maruz kalmış bir ülkedir. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki, milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk, istiklalimize ve istikbalimize halel getirmedik. İnşallah bundan sonra da getirmeyeceğiz.



"2023'DEN SONRA TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR DÖNEME GİRMİŞ OLACAK"



Darbelerle milli iradeyi ayaklar altına alıp, boynumuza esaret zincirini geçirmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Ülkemizi dünyanın 10 ekonomisi arasına inşallah sokacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin fedakârlığı sayesinde bu özgüvene sahibiz. Zorluklarımız vardır ama imkanlarımız da vardır.





Elbette sıkıntılarımız vardır ama unutmayın umudumuz daha büyüktür. Hamdolsun vatan toprakları üzerindeki tüm vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden emin şekilde huzur içinde hayatlarını sürdürmektedir.





Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidinin sarsıntısıyla kıvranırken hamdolsun biz istihdam, ihracatımızla emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah 2023'den sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır.



"GENÇLERİMİZE 2053 VİZYONUNU MİRAS BIRAKMAK OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

