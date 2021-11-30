Son dakika | Erdoğan Katar'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'a gideceği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 16:43
Son dakika | Erdoğan Katar'a gidiyor
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar’a gidecek.

Afganistan'daki son durumun görüşüleceği ziyarette, Katar'da yapılacak dünya kupasının güvenliğinin de ele alınacağı belirtildi.

Öte yandan Erdoğan, şubat ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iade-i ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.



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