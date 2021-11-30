Son dakika | Erdoğan Katar'a gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'a gideceği belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar’a gidecek.
Afganistan'daki son durumun görüşüleceği ziyarette, Katar'da yapılacak dünya kupasının güvenliğinin de ele alınacağı belirtildi.
Öte yandan Erdoğan, şubat ayında da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iade-i ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.
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