Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’un birçok ilçesinde açtığı kent lokantaları iktidarı rahatsız etti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi kent lokantasının önü büyük bir afişle kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:15
Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere bir gün kala bugün saat 14.30'da Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda miting düzenleyecek.

Dün akşam saatlerinde ise mitingin yapılacağı alanda bulunan İBB’nin açtığı Kent Lokantası dev bir afişle kapatıldı. 

KURUM HEDEF ALMIŞTI

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, 10 Mart’ta Kent Lokantalarını hedef alarak, “Şu anda Kent Lokantası’nı bir proje olarak bu İstanbul’a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar iki gecede İstanbul’un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk” demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kurum’a şöyle yanıt vermişti:

“O kadar ağırıma gitti ki. Uyuyamadım, canım sıkıldı. Benim yaptığım bu hizmeti eleştirdiği için ağırıma gitmedi, Milyonlarca insanın çektiği geçim sıkıntısının bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez? Sizin açtığınız yaraya ufacık bir derman olalım diye açtık. 2 milyon 800 bin vatandaşımız 11 şubede bu hizmetten faydalandı. Bu millet spor olsun diye mi orada kuyruğa giriyor? 2 milyon 800 bin vatandaşımız 11 şubede bu hizmetten faydalandı. Bu utanmazlığın hesabını vereceksin.”


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