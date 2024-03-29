Özgür Özel son mitingini memleketinde yaptı: ‘İki elim Tayyip Bey’in yakasında’

Yayınlanma: 29.03.2024 - 19:20

Güncelleme: 29.03.2024 - 19:20

Seçim çalışmalarını son dakikaya kadar Ege bölgesinde sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Çetin Akın ile milletvekillerinin de hazır bulunduğu Koza Pazarı Meydanı’ndaki buluşmada coşkulu kalabalık eşliğinde kürsüye çıkan Özel, 104 miting yaptığını ve son mitingi memleketinde yaptığını söyledi.

“TÜM EMEKLİLERE SÖZ VERİYORUM”

Emeklilerin sorunlarını Türkiye’nin her yerinde dile getirdiğini ifade eden Özel, AKP politikalarıyla emeklinin maaşlarının ve ikramiyelerinin eridiğini anlatarak, “Pazar günü sandık başına gitmeye ve hakkınızı aramaya hazır mısınız? Umut bu birlikteliktedir. Alnının terini akıtan… Kimi toprağı akıttı, kimi tezgahı akıttı… Kimi kara tahtalar önünde, öğrenci yetiştirdi, kimi soba yaktı, kimi çöp topladı, kimi vergi topladı, kimi polisti canını ortaya koydu. Ama karınca gibi çalıştınız. Ve en rahat edeceğiniz güne gelince, birileri hakkınızı elinizden aldı. Şimdi yine karıncalar gibi bir arada durmak, yan yana durmak, peş peşe yürümek lazım. Karıncaların isteyip de kaldıramayacağı yük, aşamayacağı engel yoktur. Ve size buradan memleketimden Türkiye'nin bütün emeklilere söz veriyorum. O burnu büyüklere, o kibirlilere, o size, yukarıdan bakanlara, sizi bir karınca gibi ezmeye çalışanlara şunu söylüyorum. Karıncayı ezdirmem ben, karıncanın kardeşi var. O da CHP’dir” dedi.

SARI KART ÇAĞRISI

Üreticiye, gençlere seslenerek devam eden Özel, “31 Mart seçimleri elbette birer yerel seçimdir. Ama gücü elinde tutan, kimseye acımayan kendinden başka kimseyi görmeyen, zengini kayıran, emekliyi unutan, yandaşı kayıran, esnafı, memuru ezdiren kendi yakınlarına imkanlar yaratıp yoksulları bir çare bırakanlara karşı iktidarı yerelden dengeleneceği seçimlerdir. Bunun için 31 Mart günü canı yanan herkesi mağdur olan herkesi yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya iktidara bir sarı kart göster davet ediyoruz” diye konuştu.

“İKİ ELİM TAYYİP BEY'İN YAKASINDA”

AKP iktidarının mülakatı kaldıracağı sözünü verdiğini hatırlatan Özgür Özel, “Kaldırmıyorlar. Ve öğretmenler bir milyon öğretmen 80 bin mülakatsız atama bekliyor. Söz verdiler yapmıyorlar. Öyle staj mağdurunun da kademeli emeklilik bekleyenlerin de bütün derdi tasası Bağ Kur'lu olmak olanların da bütün mağdurların da sonuna kadar arkasındayım. Haklarını alana kadar iki elim Tayyip Bey'in yakasındadır. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER UMUTLARINI KAYBEDİYORLAR”

“Gençler her şeyin en güzelini hak ediyorlar” diye devam eden CHP lideri, “Mayıs'ta üzüldüler, kırıldılar. Gençlerin gelecek umutlarını kırıyor bu iktidar. Festivalleri yasaklıyor. Konserleri yasaklıyor. İş imkanlarını kısıtlıyor. Mülakatla insan ayırıyor, okul bitiyor, atamalarını yapmıyor. Gençler umutlarını kaybediyorlar. Buradan bütün gençlere sesleniyorum. Umudunuzu kaybetmeyin. Şüphesiz hepiniz bizler kadar çok Gazi Mustafa Kemal, Atatürk'ü seviyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurup da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına emanet etmedi. Milletvekillerine, belediye başkanlarına etmedi. Askerdi, askere bile güvenmedi. Genelkurmay Başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yükseltecek sizlersiniz’. Size dedi gençler. Emaneti sizedir. Onun emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Partimizde bütün kademelerin yarısını kadınlarla, yarısını Gençlerle çok güçlü ekiplerle yeniliyoruz. Ailelerinizin umudu sizsiniz. Bu ülkenin umudu sizsiniz. Siz yılarsanız, siz pes ederseniz, siz vazgeçerseniz o zaman onlar kazanacak” dedi.

MERAL AKŞENER’E YANIT: ‘CANI SAĞ OLSUN’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP ve kendisi hakkında yaptığı açıklamaya yanıt veren Özgür Özel, “Muhalefeti birbirine düşürmeye çalışanlara sarayın hesaplarına muhalefet kapışırsa aradan biz çıkanlara kötü bir haberimiz var. Birleşe birleşe kazanacağız. Bakın bizi ittifak ortaklarımız ayrıldı. Meral Hanım'a cevabım iki kelime. ‘Canı sağ olsun. Ablam benim.’ Ne yapayım? Eski dosttan düşman olur mu? Ama bir de Tayyip Bey'e bakalım. Necmettin Erbakan Hoca'nın biyolojik oğlu Fatih Erbakan, siyasi oğlu da sendin. Seni reddetti. ‘Seni gidi siyonist seni’ dedi sana. ‘Seni gidi faizci seni’ dedi sana. Sonra geçen seçimlerde çağırdın. Fatih Bey'le ittifak yaptın. Fatih Bey ‘bu seçim ayrı gireceğim’ dedi, biz de ayrı gireceğiz diyenlere, ‘Canın sağ olsun’ dedik. Tayyip Erdoğan ne diyor? Yeniden Refah’a ‘ip cambazı’ diyor. Ne diyor? ‘Zübük’ diyor. Ne diyor? ‘Şantajcı’ diyor. Ne diyor? ‘Pazarlıkçı’ diyor. Dün öptüğün yüzü bugün tükürmek. Dün ‘dost’ dediğine bugün ‘hain’ demek. Dün methettiğine bugün küfretmek, bu topraklara yakışmaz. Bize yakışmaz. Kimseye yakışmaz.

Onun için karşımızdaki iktidar, korku ittifakıdır. Tehdit ittifakıdır. Depremzedeler evine şantaj yapan bir kötücül akıl vardır orada. Oysa bizim ittifakımız adı üstünde Türkiye İttifakı’dır. Bizim ittifakımız, gücünü, milletimizden renklerini bayrağımızdan alır” ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek, Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Cengiz Ergün’ün belediye çalışanlarını zorla mitinge getirtildiğini söyledi ve yurttaşları seçim günü sandığa sahip çıkmaya davet etti.