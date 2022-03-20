Lahey, İsrail’in Filistin’e saldırısına ilişkin HKP’nin başvurusunu incelemeye aldı

20 Mart 2022 Pazar, 14:55

Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısına ilişkin “Savaş suçu ve Soykırım suçu” işlediğine dair Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) suç duyurusunu işleme aldı.

HKP KONU LAHEY’E TAŞIMIŞTI

HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan, 13 Mayıs 2021 tarihinde İsrail’in Mayıs ayında Filistin’deki saldırıları nedeniyle İsrail Devleti’nin, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’in, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İsrail Savunma Bakanı Gantz’ın, İsrail Dışişleri Bakanı Aşkenazi’nin, İsrail İçişleri Bakanı Deri’nin “Savaş suçu ve Soykırım suçu” işlediğini savunarak konuyu Lahey’e götürmüştü.

UCM: SORUŞTURMA BAŞLATILMASI KARARI ALINMIŞTIR

Savcılık Ofisi’nden 17 Mart 2022 tarihinde gelen yanıtta, İsrail Devleti ve İsrail Devleti Yöneticileri hakkındaki suç duyurusunun incelemeye alındığı belirtildi. Savcılık başvuruyu UCM’nin yetki ve görevlerini belirleyen Roma Statüsü çerçevesinde değerlendirerek soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek. Savcılık, Halkın Kurtuluş Partisi’nin UCM’ye sunduğu bilgiler için de teşekkür etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılık Ofisi’nden Halkın Kurtuluş Partisi’ne gelen o yanıt:

“Sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi Büro şu anda Filistin’deki durumu soruşturmaktadır. Savcı, Statü’nün 12(3) maddesi ve bu maddeden sonra gelen, mevcut duruma atıf yapan 13(a) ve 14’üncü maddeleri uyarınca Filistin’in [talebinin] kabulüne müteakip bir soruşturma başlatılmasına yönelik kararını 3 Mart 2021 tarihinde bildirmiştir. Roma Statüsü’nün şartlarının karşılandığından emin olunması için ek bilgilerin toplanması ve analiz yapılması, aynı zamanda durumun hukuki kapsamı çerçevesinde Birinci Derece Dairesi’nden özel bir yargılama talep edilmesinin ardından soruşturma başlatılması kararı alınmıştır. Bize sunduğunuz bilgiler için tarafınıza teşekkür ederiz. Bu bilgiler kendi topladığımız bilgilere eklenecek ve daha detaylı incelenmesi için ilgili personele iletilecektir.”

“KATİL İSRAİL DEVLETİ SAVAŞ SUÇLARININ HESABINI VERECEK”

UCM’nin ihbarı işleme almasının ardından HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erkan şu ifadelere yer verdi:

“Elbette sevinçle karşılıyoruz bu gelişmeyi. Öncelikle vurgulamalıyız ki, İsrail bir suni devlet, terör devleti, katliam devletidir. Onlarca yıldır yüzlerce savaş suçu işlemiş ve işlemektedir. Elbette arkasına aldığı ABD Emperyalizminin desteği ve maşalığıyla. Görevi Arap Coğrafyasının işgal ve sömürüsü, Arap Ulusunun birliğini sağlamasını engellemektir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi sınırlı bir imkândır. Pek çok tartışma yapabiliriz mahkemenin kuruluşu, yapısallığı, bağımsızlığı, tarafsızlığı hakkında. Ancak savaş suçları konusunda uluslararası hukuku zorlamak gerektiğini de bilmekteyiz. Ayrıca ABD, Afganistan’daki savaş suçlarını soruşturmaya başlayan UCM yetkilileri aleyhinde 2020 yılında bir yaptırım kararnamesi çıkardı. Dolayısıyla ABD ile çelişecek görünmesi de bir imkândır. Hâsılı elde mevcut mekanizma, Roma Statüsü’ne dayalı olarak yargılama yapan UCM’dir. Biz de, taraf devletlerden herhangi birini temsil etmediğimiz için, bir siyasi parti olarak UCM Savcılığına çeşitli ihbarlarda bulunuyoruz. ABD hakkında da, AKP hakkında da daha önce çeşitli ihbarlarda bulunduk. UCM savcılığı bunların bir kısmına cevap verdi, bir kısmına vermedi. İsrail aleyhine yaptığımız başvuruya gelince, Filistin UCM üyesidir, ancak İsrail elbette bundan kaçmaktadır. Buna rağmen UCM, daha önce Batı Şeria’daki İsrail saldırılarının yargılama yetkisi altında olduğunu söylemişti. Biz de bundan güç alarak, Mayıs 2021 tarihindeki İsrail saldırılarını UCM Savcısına suç duyurusu niteliğinde Türkçe ve İngilizce olarak bildirdik.

UCM Savcılığının başvuran Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatı olarak tarafıma gönderdiği yanıtta, suç duyurumuzu araştırmaya başladıklarını ve bunu da taraf olmayan devletin savaş suçlarını da yargılamaya olanak veren Roma Statüsü maddelerine atıfla tarafımıza bildirmeleri çok önemlidir.

Böylece toparlarsak:

- Taraf ya da devlet olmayan bir başvuru –suç duyurusu niteliğinde – yapıldığında UCM’nin hareketlenebileceği görülmüştür

- Taraf olmayan bir devletin savaş suçlarını soruşturma bakımından da UCM savcılığının soruşturma yürütebileceği bir kez daha görülmüştür.

- İsrail’in savaş suçlarından yargılanma ihtimali gelişmiştir.

Her 3 gelişmeyi de önemli ve olumlu görüyoruz. Elbette asıl hesabı Ortadoğu Halkları, Filistin Halkı örgütlenip mücadeleyi kazandığında soracaktır. Er-geç katil İsrail Devleti savaş suçlarının hesabını verecektir.”