Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmaya gidip gözaltına alınmıştı: Serbest bırakıldı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:52

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:20

Mersin’de esnaflık yapan, şair kimliğiyle ve tek kişilik protesto eylemleriyle tanınan Oktay Avcu, daha önce AKP iktidarının ekonomi politikalarını protesto etmiş, gözaltına alınmış ve hakkında cumhurbaşkanına hakaretten dava açılmıştı.

Oktay Avcu son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting meydanlarında yurttaşlara izlettiği, geçtiğimiz günlerde montaj olduğunu itiraf ettiği videolarla ilgili suç duyurusunda bulunmak için Mersin Adliyesi’ne gitti.

Avcu, suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdikten sonra dilekçedeki bazı ifadelerde cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle savcılık koridorunda polislerce gözaltına alındı. Geceyi Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında geçiren Oktay Avcu, sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi.

Dilekçedeki ifadeleri sorulan Avcu, dilekçede hitap ettiği muhatabın Cumhurbaşkanı değil, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı. Montaj görüntülerle, banka kredileriyle ilgili dilekçesinde hayali ya da gerçek dışı bir beyan olmadığını ifade eden Avcu, suç duyurusunda bulunmanın suç olduğunu bilmediğini gözaltına alınarak mağdur edildiğini vurguladı.

"MAĞDUR OLARAK YARGILANMAKTAYIM"

Avcu, “Bir yurttaş olarak suç duyurusunda bulunmak üzere savcılığa gittim. Ancak yine ben suçlu ve mağdur olarak yargılanmaktayım. Yargımızdan adil ve mağdurdan yana olmalarını bekliyorum. Hakaret suçlamasını kabul etmiyorum” dedi.

Savcılık, Oktay Avcu’yu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde de savcılıktaki beyanını tekrar eden Oktay Avcu, cumhurbaşkanına hakaret etmediğini vurguladı.

Avcu’nun avukatı Sevim Küçük de müvekkilinin anayasadan kaynaklanan dilekçe verme hakkını kullandığına dikkat çekti. 4. Sulh Ceza Mahkemesi, suçun mahiyeti, delillerin toplanmış olması unsurlarını göze alarak Oktay Avcu’yu adli kontrol ve konutunu terk etmemek şartıyla serbest bıraktı.

"BAĞLAMINDAN KOPARDILAR"

Adliye çıkışında bir açıklama yapan Avcu, “Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiğim dilekçede cumhurbaşkanı yazmadım, özellikle AKP Genel Başkanı yazdım ama ısrarla konuyu cumhurbaşkanına hakaret kapsamına aldılar. İfade özgürlüğü kapsamında bir dilekçe verdim ama bağlamından kopardılar. Ev hapsi vererek serbest bıraktılar” dedi.