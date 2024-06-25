Erdoğan: Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez

Yayınlanma: 25.06.2024 - 19:25

Güncelleme: 25.06.2024 - 20:00

Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başlıkları şu şekilde:

"Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz.

Bir gerçeğe altını çizerek sizlere hatırlatmak isterim. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanmaz. Kamu görevlileri hangi konumda olursa olsun Anayasa ve yasalarla mukayyettir. Görev ve yetkileri mevzuatla sınırlandırılmıştır. Bunun istisnası yoktur ve olamaz.

2002'den beri hukuk ve demokrasinin karşısındaki zihniyete son verdik. Devletimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık, aynı ilkeyi titizlikle yürütüyoruz.

Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Tüm suçlara ve tehditlerle mücadele etmek gibi bir mecburiyetimiz bulunuyor. Terör örgütüyle mcüadelemizde 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz. Son 1 yılda bölücü örgüte karşı 34 bin 765 operasyon yapıldı. 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 terörist etkisiz hale getirildi.

(Terörle mücadele) İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz.

FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir

Organize suç örgütlerine karşı 1 yılda elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir. Suriye ve Irak'ta 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirildi. Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur."