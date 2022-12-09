Erdoğan ile Gazprom CEO’sundan doğalgaz görüşmesi

09 Aralık 2022 Cuma, 19:40

Rus enerji devi Gazprom, CEO’su Alexei Miller ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaptıkları görüşmede Türkiye’nin doğalgaz merkezi haline getirilmesini ve Türkiye’ye sağlanan doğalgaz tedariğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Baltık denizinin altındaki Kuzey Akım boru hatlarının Eylül’de gerçekleşen patlama sonucu zarar görmesinin ardından Türkiye’de, Avrupa’ya gaz sevk etmekte kullanılacak bir doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti.

Erdoğan da iki ülkenin de çalışma yürüteceğini, bunun ardından hemen adım atılacağını söylemişti.