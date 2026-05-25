Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan imzaladı: Mal varlıkları dondurulan IŞİD ve El Kaide bağlantılı kişilerle ilgili hüküm kaldırıldı

Erdoğan imzaladı: Mal varlıkları dondurulan IŞİD ve El Kaide bağlantılı kişilerle ilgili hüküm kaldırıldı

25.05.2026 09:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Erdoğan imzaladı: Mal varlıkları dondurulan IŞİD ve El Kaide bağlantılı kişilerle ilgili hüküm kaldırıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de "IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı" oldukları gerekçesiyle daha önce mal varlıkları dondurulan kişiler hakkındaki hüküm yürürlükten kaldırıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Resmi Gazete'de "BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar" yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre bu listenin "IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" başlıklı bölümünde yer alan "Majeed Abdul Chaudhry, Hafız Absul Salam Bhuttavi, Aamir Ali Chaudhry, Mustafa Hajji Muhammad Khan, Mohammad Tufail, Abdul Rehman Makki ve Maulana Fazlullah"a ilişkin mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Kararın 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #Erdoğan #Terör örgütü

İlgili Haberler

Erdoğan, Trump’ı övmelere doyamadı: Trump teşekkürle karşılık verdi
Erdoğan, Trump’ı övmelere doyamadı: Trump teşekkürle karşılık verdi İsrail'in Filistin ve İran'a yaptığı saldırıların baş destekçisi olarak bilinen ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Trump ayrıca Erdoğan'ın kendisine yönelik övgü dolu ifadelerine de yer verdi.
Trump, Erdoğan paylaşımını sildi: Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı
Trump, Erdoğan paylaşımını sildi: Cumhuriyet olayın perde arkasına ulaştı ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı 'teşekkür' paylaşımını kısa süre içerisinde sildi. Ankara'daki resmi kaynaklar konu hakkında Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Trump'ın iddia ettiği gibi bir açıklaması olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etti.
CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen 'Kılıçdaroğlu destekçisi' AKP'li deşifre oldu: Saatler önce 'Erdoğan' paylaşımı yapmış!
CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen 'Kılıçdaroğlu destekçisi' AKP'li deşifre oldu: Saatler önce 'Erdoğan' paylaşımı yapmış! Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine, Genel Merkez bahçesinde bekleyen aralarında CHP yöneticilerinin de olduğu partililer ile Genel Merkez'in dışında bekleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup arasında arbede çıktı. Kılıçdaroğlu destekçilerinin arasındaki bir AKP'li ise deşifre oldu.