Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan DEM Partili Ahmet Türk'e sert yanıt

12.05.2026 16:14:00
Haber Merkezi
İktidarın "Terörsüz Türkiye" diye adlandırdığı süreçte belirsizlik sürerken, görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yaptığı 'Kürdistan' açıklaması tepki çekti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Ahmet Türk'e, "Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!" dedi.

Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Süper Lig'e yükselen Amedspor kutlamalarında, "Tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı bugün Süper Lig'e çıktı. Umutluyum ve inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk'ün bu açıklamaları kamuoyunda tepki çekerken bir sert açıklama da Beştepe'de bulunan Saray'dan geldi. Yaptığı çıkışlar ile sık sık kamuoyunda gündem olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Türk'ün sözlerine yanıt verdi.

"HADDİNİ BİLECEKSİN"

Saral, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda “Kürdistan” diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir!  

Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz. Konuşurken sınırını, yerini ve haddini bileceksin!"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde belirsizlik sürerken Beştepe'den Ahmet Türk'e yönelik sert çıkış polemikleri de beraberinde getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bugün yaptığı açıklamada, sürecin yavaşlamadan çıkması gerektiğini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün göreve dönmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Ancak Mardin'de kayyım süresi 2 Mayıs tarihinde alınan karar ile 4 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

 

Bahçeli Ahmet Türk için çağrı yapmıştı: Mardin'de dikkat çeken 'kayyım' kararı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ahmet'ler makama" diyerek çağrı yaptığı, iktidara yakın ajans yöneticisi Sinan Burhan'ın Mayıs ayında Ahmet Türk'ün göreve dönebileceğini işaret ettiği Mardin'de kayyım süresi uzatıldı.
'Kürdistan' açıklaması tepki çekti: Mustafa Destici’den Ahmet Türk’e sert çıkış Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Amedspor kutlamalarında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Destici, "Ne Kürdistan’ı lan!" ifadelerini kullandı.
Ahmet Türk, yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile maç izledi Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile Mardinspor–Kahramanmaraşspor maçını izledi. Vali Akkoyun, Türk’ün yanına gelerek tokalaştı.