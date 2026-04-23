Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral Tuncay Sonel'in oğlunu işaret etti: 'Bulgular onu gösteriyor'

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasıyla Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral da, sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİR KIZIMIZIN KATLİ SÖZ KONUSU"

Soruşturmanın Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e uzandığı yönündeki iddialara dair konuşan Saral, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda, medyada gördüğümüz olay bizi derinden sarstı. Umuyorum ki doğru değildir... Söylenenler, yaşananlar çok üzücü, çok acı verici. Ortada neticede bir kızımızın katli söz konusu. 6 yıl öncesinde olan bir olay. Maalesef bulgular bu cinayeti Valimiz Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor. Bu şekilde bir eski valinin de oğlunun bu cinayete isminin işaret ediliyor olması... O yöne doğru sorgulamalar, yeniden dosyada bazı insanların sorgulanması... İfadeleri alındıktan sonra çok net bir şekilde ortaya konulacak."

"KİM OLURSA OLSUN..."

Trabzon'da yerel medyaya konuşan Oktay Saral, kimseye ayrıcalık tanınmayacağının belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanlığımız doğru olanı yapıyor. Kim olursa olsun, devletin en üst kademesindeki kim varsa... Göstergeler, bulgular onu ortaya koyuyorsa kim olursa olsun adaletten kaçamaz. Adalet bir devletin adaletsiz olmaz... İnşallah umuyoruz ki öyle olmamıştır ama eğer böyle bir şey varsa, adalet ne diyorsa, o babamızın da oğlu olsa, kimin oğlu olursa olsun eğer böyle bir cinayet işlenmişse... Bu maşeri vicdanı ciddi şekilde rahatsız eder. Adaletin kestiği parmak acımaz. Kim olursa olsun o babanın da, o yetkilinin de oğlunun... Kim olursa olsun adalete teslim edilmesi lazım."