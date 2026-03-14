Erdoğan’ın iftarı için İstanbul Üniversitesi kapatılıyor: Kampüse yalnızca davetliler alınacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde düzenlenen iftar programına katılması öncesinde kampüste geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından öğrencilere gönderilen mesajda, etkinlik nedeniyle yerleşkeye araç girişinin yapılmayacağı ve genel girişe izin verilmeyeceği bildirildi. Mesajda yalnızca davetlilerin kabul edileceği belirtilirken kampüste bulunan araçların 13 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Üniversite yönetimi ayrıca bugün (cumartesi) günü yerleşkenin genel girişe kapalı olacağını duyurdu.

“ERDOĞAN BUGÜN ÖĞRENCİSİZ BİR ÜNİVERSİTEYE GELECEK”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden S.U., üniversite yönetiminin öğrencilere yalnızca güvenlik önlemlerini bildiren mesajlar gönderdiğini belirtti.

S.U, “Erdoğan bugün öğrencisiz bir üniversiteye geldi. Üniversite yönetimi gönderdiği mesajlarda kampüste güvenlik önlemleri alındığını bildirdi ancak üniversiteye neden geleceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı” dedi.

Beyazıt Kampüsü’nün geçmişte de hak gasplarına ve hukuksuz kararlara karşı mücadele edilen bir alan olduğunu söyleyen S.U., “Burası 19 martta barikatların aşıldığı, öğrencilerin hak gasplarına karşı mücadele ettiği bir üniversite. Bizler Beyazıt’ta var oldukça kampüslerimizi saray rejimine ve onun temsilcilerine teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KAMPÜSÜN BOŞALTILACAĞINI MESAJLA ÖĞRENDİK”

Bir diğer öğrenci N.Ç, Erdoğan’ın üniversiteye geleceğini okul yönetiminin öğrencilere gönderdiği mesajlardan öğrendiklerini söyledi.

N.Ç, “Üniversite yönetimi Erdoğan’ın üniversiteye geleceğini önceden duyurmadı. Biz öğrenciler bunu telefonlarımıza gönderilen mesajlardan öğrendik. Mesajda kampüse kimsenin alınmayacağı ve kampüsün boşaltılması gerektiği yazıyordu” dedi.

Üniversite yönetiminin öğrenci hareketliliğini sınırladığını savunan N.Ç., “Öğrencilerin yan yana gelmesini engelleyen, soruşturmalarla bizi yıldırmaya çalışan bir yönetim anlayışı var. Kampüslerimizde demokratik üniversite mücadelesi veren öğrenciler baskı altında tutulmaya çalışılıyor” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTELER SARAYIN ARKA BAHÇESİ DEĞİL”

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden E.A ise benzer uygulamaların daha önce başka üniversitelerde de yaşandığını söyledi.

E.A, “Geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir etkinlikte de öğrencilerin alanlardan uzaklaştırıldığını gördük. Cumhurbaşkanı’nın üniversite programları sırasında kampüslerin öğrencilere kapatılması doğru değil” dedi.

Üniversitelerin öğrencilerin yaşam alanı olduğunu vurgulayan E.A., “Bizler üniversitelerde eğitim almak ve geleceğimizi kurmak için bulunuyoruz. Üniversiteler sarayın arka bahçesi değil, öğrencilerin özgürce var olabildiği alanlar olmalıdır” ifadelerini kullandı.