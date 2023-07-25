Erdoğan kanunu hatırladı: 'Adaletin ölçüsü hukuktur'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 15:07

Güncelleme: 25.07.2023 - 15:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde konuşuyor.

Erdoğan hakim ve savcı yardımcılığı konusunda "Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce AYM, AİHM gibi mahkemelerin kararlarına eleştirel yaklaşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sosyal medya cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır. Daha ileri gidiyorum. Hukuktur. Hukuk kanunun çok çok ötesindedir. O, hakkı koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır. Ama hukuk bunun ötesindedir. Sizin rehberiniz vicdan pusulanızla birlikte asırlar boyunca tecrübeyle, ilimle, ahlakla yoğrularak oluşmuş zengin hukuk külliyatıdır. Buna çok dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha önce "Ben Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim, bunu çok açık net söyleyeyim ve verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda AİHM kararlarının eleştirerek 'siyasi' olduğunu savunmuştu.