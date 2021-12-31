Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi'

31 Aralık 2021 Cuma, 12:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek enflasyon yüksek faiz sarmalından kurtarıp büyüme rotasına sokma mücadelesi veriyoruz. Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Hafta başından itibaren istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

Ekonomi anlayışımızı şu iki kavram üzerine yerleştirdik: Güven ve istikrar.

Bizim paramız Türk lirası, biz onunla hareket edeceğiz. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar.

Mevduatlarala dövizden kendi paramıza ciddi dönüş başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını istiyorum ve tavsiye ediyorum. Yastıkaltında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak gücümüz o kadar artacak.

Kendi ülkemizde en yakın çevremizde bile hala faizle hareket etmeyi savunuyorlar. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Buna inandığımız gün başarılı olacağız.

Bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok.

Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz. Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Biz Türk lirası ile hareket edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankası'ndan randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibilliyet bozuk. TÜİK’ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası’na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar.

Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB’de yaşadık. Helalleşme ve benzeri söylemlerle kendini demokrat göstermeye çalışırsa çalışsın, başında bulunduğu partinin genlerindeki faşistlik bir noktada böyle hortluyor. Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Bunun son örneğini MEB’de yaşadık"