Erdoğan ikram etmişti, fiyatı uçtu: Kilosu bin 500 liradan satılıyor!

31 Aralık 2021 Cuma, 12:18

Burdur’un Bucak ilçesinde Toros dağlarının eteklerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Nisan-haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte 6 ay kurutuluyor.

Kurutulmuş salep yumruları taş değirmenlerde öğütülüyor. Öğütülerek toz haline getirilen salep burada da 3 ay bekletiliyor.

"KİLOGRAMINI BİN 500 LİRADAN SATIYORUZ"

Kilogramı bin 500 lira olan Bucak salebine ise Türkiye’nin dört bir tarafından talep olduğunu belirten Yaşar İnal, “Daha öncede biliniyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazetecilere ikram etmesinin ardından bir yoğunluk yaşandı. Yetiştiremiyoruz desek olur. Şu an kilogramını bin 500 liradan satıyoruz. Çok zahmetlidir. 10 kilogram yaş salepten 1 kilogram kuru salep elde ediliyor. Değirmende öğütülen salep, 2-3 ay bekletildikten sonra hizmete sunuluyor” dedi.