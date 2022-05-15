Erdoğan'ı kızdıracak 'diploma' sorusu: '98 uçak ineceği hesaplanmış. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, dün açılan Rize-Artvin Havalimanı’na ilişkin "98 uçak ineceği hesaplanmış. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?" dedi.
FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dün açılışını Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Rize-Artvin Havalimanı için eleştirilerde bulundu.
Sosyal medya hesabından "Rize-Artvin Havalimanı’na yıllık 3 milyon yolcu garantisi verilmiş. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?" diyen Çömez'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yanıt verdi.
??Rize-Artvin Havalimanı’na yıllık 3 milyon yolcu garantisi verilmiş.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 14, 2022
??İç hatlardaki uçaklar genellikle 120 kişilik ve doluluk oranı %70.
??Yani günde 98 uçak ineceği hesaplanmış.
??Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim"
Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 15, 2022
İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir.
Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz.
Sizin veliniz kim ?? pic.twitter.com/PdQOIJIHW1
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı