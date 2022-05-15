Erdoğan'ı kızdıracak 'diploma' sorusu: '98 uçak ineceği hesaplanmış. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, dün açılan Rize-Artvin Havalimanı’na ilişkin "98 uçak ineceği hesaplanmış. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 14:19
Erdoğan'ı kızdıracak 'diploma' sorusu: '98 uçak ineceği hesaplanmış. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?'
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FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dün açılışını Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Rize-Artvin Havalimanı için eleştirilerde bulundu. 

Sosyal medya hesabından "Rize-Artvin Havalimanı’na yıllık 3 milyon yolcu garantisi verilmiş. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?" diyen Çömez'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yanıt verdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim"


Recep Tayyip Erdoğan Turhan Çömez Rize

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