Erdoğan'ı kızdıracak 'diploma' sorusu: '98 uçak ineceği hesaplanmış. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?'

15 Mayıs 2022 Pazar, 14:19

FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dün açılışını Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Rize-Artvin Havalimanı için eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabından "Rize-Artvin Havalimanı’na yıllık 3 milyon yolcu garantisi verilmiş. Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba?" diyen Çömez'e Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yanıt verdi.

??Rize-Artvin Havalimanı’na yıllık 3 milyon yolcu garantisi verilmiş.

??İç hatlardaki uçaklar genellikle 120 kişilik ve doluluk oranı %70.

??Yani günde 98 uçak ineceği hesaplanmış.

??Bu hesabı yapanların ne diploması var acaba? — Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) May 14, 2022

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim"