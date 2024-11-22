Konu tarikatlar olunca... Arka Sokaklar dincileri çok kızdırdı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:42

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:44

Türkiye'de sık sık istismar, şiddet ve yolsuzluk gibi hukuk dışı olaylarla gündem olan tarikat ve cemaatlerin Kanal D'de yaklaşık 20 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin bu haftaki bölümünde konu alınması dinci çevreleri kızdırdı.

Bu çevreler arasında öne çıkanlardan biri de terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) oldu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Abdullah Aslan, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada diziyi "Tam bir çirkeflik ve ahlaksızlık senaryosu… Olsa olsa bahsi edilen ahlaksızlıklar, bu milletin değerlerini hiçe sayarak yayın yapan, filmler oynatan şu kanalizasyonların eseridir" diye hedef alıp şu ifadeleri kullandı:

"Bu gibi medya yapımları, toplumun önemli değerlerini ve manevi kurumlarını haksız bir şekilde hedef alarak algı operasyonlarına alet ediliyor. 'Arka Sokaklar' isimli dizide tarikat ve cemaatlerin çocuk istismarcısı olarak gösterilmesi, toplumsal birlik ve manevi değerlere yönelik bir saldırıdır. Bu tür hoyratlıklar, ne ahlaka ne de vicdana sığar."

"Cemaatler ve tarikatlar toplumun ahlaki dokusunun korunmasında önemli bir rol oynar" iddiasında bulunan Aslan, "Bu gibi içerikler karşısında sessiz kalmamalı, hem hukuki hem de toplumsal tepkimizi göstermek için harekete geçmeliyiz. Manevi değerlerimizi savunmak, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğini korumaktır. Burada cemaatler ve tarikatlar üzerinden İslam'a ve onun değerlerine saldırı yapılıyor. İslami giyim kuşam ve dini işaretler tahkir ediliyor. Dahası bu sahnelerde cinsellikle ilgili vurgular yapılarak ayrıca ahlaksızlık yapılıyor. Bu pervasızlığa birilerinin dur demesi lazım!" dedi.

BÖLÜKBAŞI DA SAHNEDE

AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden biri olan Furkan Bölükbaşı da X hesabından dizi ve ilgili bölümü şu ifadelerle hedef gösterdi:

"İslama, müslümanlara ve sembolik olarak peygamber efendimize hakaret ve iftira atan bu diziyi çeken yapımcıdan, yönetmenine, senaristinden rejisine, oyuncusundan menajerine, boom tutanından çay servisi yapan asistanına kadar her kimin küçücük bir katkısı varsa, Tamamına mesleki, finansal, sosyal ve toplumsal alanda bedel ödetmek için elinden gelen her şeyi yapmayan hiç kimse kendisine ‘müslümanım’ demesin. Müslümanda biraz onur ve haysiyet olur. Dinine ve peygamberine hakaret edenlere karşı ‘en azından’ sessiz ve tepkisiz kalmaz."

AKİT'TEN RTÜK'E DAVET

Dinci Yeni Akit gazetesinin internet sitesi ise dizinin ilgili bölümüyle ilgili "Arka Sokaklar’daki skandal Müslümanları ayağa kaldırdı! Siz kime hizmet ediyorsunuz?" başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Toplumun değerleriyle oynayan bu sahneler, İslami hassasiyetlere sahip çevreler tarafından "itibar suikastı" olarak değerlendirildi. Dizinin bu tür içeriklerle neyi hedeflediği ve hangi amaca hizmet ettiği merak konusu olurken, münferit olaylar üzerinden tüm Müslümanları hedef alan gerici kemalistlerin aynı algı operasyonunu yıllardır devam ettirmesi “bu kadarına da pes” dedirtti. Bu tür yayınlarla ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekerken, kamuoyunda RTÜK'ün nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu."