Erdoğan Nazım'ı andı: Hiç kimse bizi baskıcı, yasakçı döneme döndüremez

21 Aralık 2022 Çarşamba, 20:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

AKP'li belediyelerin peş peşe iptal ettiği festival ve konserleri unutan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Müzik alanında Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından birisidir. Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti' ve 'Petrol' gibi şarkılarıyla sanat tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır.

1973 yılında ebedi aleme irtikal eden Aşık Veysel Şatıroğlu da, Anadolu Halk ozanlarının yakın tarihimizdeki en önemli temsilcilerindendir. Aşık Veysel'in Sivas ellerinden söylediği türküler bütün gönül coğrafyamızda yankılanmıştır.

Hakkı ve yetişmez hakikati söyleyen böyle bir değerin yaşadığı dönemde sıfr kılık kıyafetii sebebiyle ulustan dışarı atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır. Gazi'yi görmek için Sivas'ten Ankara'ya 3 ay yol yürüyen Aşık Veysel'e yapılan bu kötülük insanımıza yönelik çarpıkbakış açısıının da ifadesidir. Aynı zihniyet Türk müziğini tezek kokuyor diyerek tahkir etmiş yasaklamış, radyolarda çalınmasına engel çıkarmıştır. Millete ait ne varsa hepsini birden gerilik emaresi olarak yaftalayan faşizm heveslilerinin kültür sanat hayatımızda yol açtığı tahribatın izlerini ortadan kaldırmak kolay olmadı. Bu yılki vefa ödülümüzü büyük usta Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı temizliyor, devlet olarak kendisine şükran borcumuzu da ifa ediyoruz.

"SANATÇILARI BAĞRINA BASAN BİR TÜRKİYE"

Erdoğan, konserde yaptığı bir espri nedeniyle gericilerin hedef göstermesi sonrası hukuksuzca tutuklanan Gülşen'i de unuttu. "Sanatçıları arasında ayrım yapan değil sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Sanatçıları arasında ayrım yapan değil sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Boynunda mahkumiyet kararıyla ebediyete irtihal eden üstad Necip Fazıl'a nasıl hürmet gösteriyorsa tek parti döneminde hapislerde sürünen Nazım Hikmet'e de sahip çıkıyoruz.

AHMET KAYA AÇIKLAMASI

Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söylemek istedi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemize getirme teklifinde yine biz bulunduk. Eski Türkiye'de ötelenmiş, hor görülmüş hangi fikir, sanat ve spor insanımız varsa hiçbir ayrım yapmadan hepsine kucak açtık. Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sadece 42 iken toplam sayıyı 122'ye çıkardık.